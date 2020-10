Nico doet er gratis oliebollen bij

Hij staat er weer! Morgen begint Nico Sterrenberg weer met de verkoop van oliebollen, krentenbollen en appelbeignets, maar omdat de Gebakkraam zestig jaar bestaat doet hij er bij aankoop van elke zak oliebollen twee gratis bollen bij – en dat de hele maand oktober.

Door Kor Kegel

SCHIEDAM - “Ik wil al mijn klanten bedanken, want zij hebben dit jubileum mogelijk gemaakt,” zegt de geboren Schiedammer Nico Sterrenberg. Elk jaar staan er – en zeker op Oudejaarsdag – lange rijen klanten voor zijn Gebakkraam en daarom heeft Nico ditmaal een dringend verzoek: “Houdt u allemaal alstublieft anderhalve meter afstand tot elkaar! Laten we er alles aan doen om gezond te blijven,” zegt hij, uit bezorgdheid om de corona-uitbraak en de vele nieuwe patiënten.

1960 staat op de kraam geschilderd. Dat jaartal staat ook op de inpakzakken. “Mijn opa Lodewijk Sterrenberg stond ’s zomers altijd met zijn oliebollenkraam op de kermissen, maar om ’s winters ook wat te verdienen begon de Schiedammer zijn Oudhollandse Gebakkraam aan de Nieuwe Haven tegenover de BK-laan. Vlakbij was er een benzinestation en de parkeervakken waren anders gesitueerd; het was een zeer geschikte standplaats. De kraam werd door de Schiedammers al gauw geaccepteerd als welkome traditie. Als je in de stad iemand hoorde zeggen: “Hij staat er weer!” – dan wist iedereen dat het om de kraam van Lokie Sterrenberg ging. Zijn zoon Nico ging in 1966 zijn vader helpen in de oliebollenkraam, op 14-jarige leeftijd.

Nico leerde alle kneepjes van het vak van zijn vader en samen zouden ze er tot 1986 staan, tot Lokie overleed. Toen zette Nico de zaak voort en werd zijn vrouw Annie ook een vertrouwd gezicht. In 1997 kwam hun 15-jarige zoon Nico jr. helpen na schooltijd, maar al drie jaar later runde Nico jr. grotendeels de kraam en begon hij te sleutelen aan het familierecept tot het de oliebol was die vandaag de dag nog verkocht wordt. Zijn verbeteringen aan het recept vielen in de smaak en bij zijn eerste deelname aan de AD-oliebollentest scoorde hij een 13de plaats, gevolgd door een achtste en een vijfde plaats. Ondertussen liet Nico zijn producten regelmatig testen door het Nederlands Bakkerij Centrum te Wageningen. Dat leverde hem maar liefst twintig certificaten op voor zijn oliebollen, krentenbollen en appelbeignets.

Hij klom op. Bij de oliebollentest van twee jaar geleden kwam hij op een gedeelde eerste plaats en vorig jaar mocht hij zich de beste van Nederland noemen. Dat was ook het jaar van de verplaatsing naar de Koemarkt. De gemeente Schiedam vond het op de Nieuwe Haven niet veilig meer. Vaak stonden er lange rijen klanten op de kade van de Nieuwe Haven en om een beetje van de waterkant te blijven hinderden ze geregeld het fietsverkeer. “Op de Koemarkt staan wij echt in de loop,” zegt hij. “De kraam staat vlakbij de bus- en tramhaltes én op een druk en gezellig punt in de binnenstad.” Ze hebben er weer enorm zin in.