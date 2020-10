De kinderen van scheuren en plakken

Iedereen heeft het gedaan, elk kind doet het – als het tenminste niet in een verscheurd milieu opgroeit.

Door Kor Kegel

SCHIEDAM - Normaal gesproken is het een deel van je opvoeding. Foto’s en teksten uit tijdschriften scheuren en dan rangschikken en plakken tot een heel andere compositie ontstaat; zo maak je een collage. Het maken van collages heet collageren en het is een geheel eigen richting in de beeldende kunst, waar je de laatste tijd weer meer van hoort. Dat komt omdat het Vlaamse kunstenaarsplatform Coupee zeer actief is om de collagekunst onder de aandacht van een groot publiek te brengen.

Er bestaat een magazine voor deze kunstvorm, Kolaj, en dat hield vorig jaar een #worldcollageday. Deze dag greep Coupee aan om kunstenaars uit te nodigen om een bijdrage te leveren aan een nieuwe World Collage Atlas. Er deden 183 kunstenaars uit 37 landen aan mee en er ontstond een selectie gemaakt van 360 analoge collages, evenveel als het aantal pagina’s van de in 1939 in België gedrukte World Collage Atlas. Die oude Atlas was het vertrekpunt. De Verbeke Foundation, die het avontuurlijke openluchtmuseum langs de E34 bij Kemzeke mogelijk maakt, had vanzelfsprekend de primeur van de hedendaagse Atlas, want Geert Verbeke en Carla Lens hadden er al een wereldvermaarde collectie van 4500 collages – waarvan een aansprekend deel vorig jaar in het Stedelijk Museum Schiedam te zien was.

Na de presentatie in Kemzeke ging de bijzondere verzameling van gloednieuwe scheur- en plakkunst de wereld over. Halteplaats is op dit moment Schiedam. Tot en met zondag 1 november is de Atlas van collages uit de hele wereld bij Stichting KunstWerkt te zien. Dat getuigt van een alerte opstelling van dit lokale en regionale kunstenaarsgezelschap en zeker na die tentoonstelling van vorig jaar in het museum op de Hoogstraat maakt de huidige presentatie bij KunstWerkt de stad Schiedam tot een pleisterplaats van de collagekunst. Het zou mooi zijn als de basisscholen hier actief op inhaken om de leerlingen niet alleen lekker te laten scheuren en plakken, maar om ze ook bij te brengen dat je al doende er zelfs een carrière mee kunt opbouwen.

Haal het collageren maar uit de associatie met kleutergepruts! Stichting KunstWerkt doet dat. 17 van de aangesloten kunstenaars laten er hun eigen kindjes van de edele collagekunst zien, waarbij ze zich lieten inspireren door de collages uit de eerste Atlas en de kaart van Schiedam. Zondag geeft Marita Beukers een workshop collageren met je eigen foto’s. Schroom niet om bijvoorbeeld vrienden en familie uit foto’s te scheuren en ze heel anders met elkaar te combineren. Aanmelden via www.stichtingkunstwerkt.nl en de locatie is bij Ruimte in Beweging aan de Boterstraat 81. Zaterdag 24 oktober geeft Astrid Meijer om 14.00 uur een performance en zondag 1 november houdt Cilia Batenburg om 15.30 uur een kunstenaarsgesprek tijdens de finissage.