Jacks scheurkalender 2021 ligt al klaar

SCHIEDAM - Hoewel hij een geboren en getogen Schiedammer is die voor geen goud wil verkassen, klopt het hart van Jacobus Ferdinandus Kerklaan (JFK) ook voor de rest van de regio. Zo lang 010 het kengetal van een gemeente is, kan die op zijn nooit aflatend enthousiasme rekenen. Dat blijkt ook uit zijn scheurkalender voor 2021 die ruim op tijd klaar ligt. “Ik speel graag in op het hysterisch historisch regiogevoel.”

Door Els Neijts

Jack kan putten uit zo’n 60 antieke multomappen vol plaatjes, weetjes en oneliners over Schiedam en regio en daar komt nog iedere dag van alles bij. Hij kent ‘de duvel en zijn ouwe moer’ en timmerde decennia lang aan de reputatie van ‘die razende RTV reporter met dat totaal eigen taalgebruik’. Je kunt het zo gek niet bedenken of hij verzint een nieuw woord waar je bij staat. “Ik heb altijd losse blaadjes bij me waarop ik alles wat me overkomt en wat ik tegenkom in oneliners opschrijf. Ik maak ook koffietafelboekjes vol bijnamerie en typisch Rotterdams/Schiedams Bargoens, geef graag rondleidingen én houd natuurlijk van gekkigheid. Zo heb ik ooit t-shirts laten bedrukken met . Dat is een tikje ordiflair maar het bekt zo lekker naar de regio.”

Inmiddels presenteert Jack evenementen, zet hij zich in voor goede doelen en geeft hij nog steeds rondleidingen tot in de gekste uithoeken. “Je kunt me rustig met een bedrijf de Maasvlakte op sturen zonder dat het saai wordt. Maar ik neem je ook graag mee naar iconische ijkpunten in Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen of Maassluis. Ik hou er vooral erg van om op sentimental journey te gaan. Laatst nog met Annemarie Oster, de dochter van acteur, regisseur, directeur en producer Guus. Haar vader was een geboren Rotterdammer, dus zij kwam even bij me op ‘bijles’.”

Deelnemers aan Jacks rondleidingen vroegen hem al lang geleden vaak om iets tastbaars. Om mee naar huis te nemen. “Daardoor is de eerste kalender er gekomen. Al mijn losse blaadjes kwamen en komen daarbij prima van pas. Ik zit nooit zonder materiaal, en er komt nog dagelijks van alles bij door die vijf stemmen in mijn hoofd. Ik maak van alles mee. Uitslapen doe ik wel als ik dood ben.”

Jacks kalender telt 320 pagina’s, geen 365. “De weekenden moeten pagina’s delen. Anders past hij niet door je brievenbus en wordt versturen veel te duur. Ik houd de prijs graag op een mooi rond tientje, want ik hoef er niet op binnen te lopen. Als geld rolt, rolt het toch maar achter je aan. En origineel zijn, ach... Wie is er nog origineel? Als je ziet wat er allemaal in de winkels ligt.”

Om toch uit de kosten te komen levert Jack zijn kalender aan bedrijven in een gepersonaliseerde oplage. Particulieren kunnen hem rechtstreeks bij de uitgever bestellen. “Wie iets weet wat in de kalender thuis hoort, kan me dat ook via Goos reclamemakers, sponsor van Sparta!, laten weten. Wat ik niet kwijt kan, gooi ik wel op social media!”