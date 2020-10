Goodiebags en brochures vliegen weg op Nieuwbouwdag

SCHIEDAM - De Nieuwbouwdag Schiedam 2020 trok op zaterdag 10 oktober tussen 10.00 en 16.00 uur circa 1.200 woningzoekenden in de tent bij het i-PUNT.

Mede doordat het bezoek goed was gespreid over de dag, liep alles goed georganiseerd en op keurige corona-afstand. In één open tent ontvingen de bezoekers de brochure BEZOEK DE BOUWPLAATS en goodiebags. In de andere tent konden zij op een groot scherm de zes wijkfilms bekijken die daar continu werden gedraaid. De 500 goodiebags zijn nu op, maar de brochure met wandel- en fietstochten kan in de komende weken nog worden afgehaald bij het i-PUNT in de WAAG.

Doordat het soms regende, stelden sommige wandelaars of fietsers de bezichtiging van de 23 huidige en toekomstige woonplekken in Schiedam even uit. Met de zes handige routes in de brochure kunnen woningzoekenden ook later nog gaan wandelen of fietsen.



Woningbouwregisseur van de gemeente Alexander Keizer was aanwezig bij de start van de filmpjes, gaf ter plekke antwoord op vragen van Schiedammers over woningbouwplannen, en bezocht een aantal locaties: “Het is heel fijn dat je alle projecten op een rij ziet in deze brochure. Het wordt zo ook duidelijk hoe we werken aan de woningbehoeften van alle Schiedammers. Voor jongeren die starten op de woningmarkt en ook voor ouderen die levensloopbestendig willen wonen met een mogelijke zorgvraag. We werken aan betaalbare woningen voor gezinnen, en met studio’s beantwoorden we de woonvraag van veel singles. Er komen sociale huurwoningen, maar ook luxe woningen voor mensen met een gevulde beurs. Je ziet meteen: Schiedam is voor iedereen.”



De zes wijkfilms die om 10.00 uur online gingen met prachtige luchtbeelden van alle bouwlocaties, trokken op de eerste dag tot 16.00 uur online al 450 kijkers. De films over nieuwbouw in Centrum, Nieuwland, Oost, Zuid, West en Noord zijn te bekijken via de website www.nieuwbouwdagschiedam.nl. Daarin worden in totaal 23 huidige en toekomstige nieuwbouwlocaties belicht. Schiedam gaat in de komende tien jaar zo’n 7.000 woningen bouwen, waarvan circa 1.000 ter vervanging van verouderde woningen die worden gesloopt. Vanuit de lucht krijgt iedereen een goed beeld hoe die projecten in de wijken worden ingepast.



Het laatste nieuws over de Schiedamse bouwplannen wordt vermeld op de websites www.sdam.nl/wonen, www.nieuwbouwdagschiedam.nl en via de Facebookpagina NieuwbouwdagSchiedam. Op de websitepagina van de gemeente (https://www.schiedam.nl/a-tot-z/projecten-in-de-wijk) staan ook voorgenomen projecten beschreven.

De brochure is bij het i-PUNT in de WAAG aan de Lange Kerkstraat 39 nog op te halen op maandag van 13.00 tot 17.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 9.30 tot 17.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag van 11.00 tot 16.00 uur.