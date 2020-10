Wateractiviteiten op NME-centrum tijdens herfstvakantie

SCHIEDAM - In de herfstvakantie, van 19 tot en met 23 oktober, is het NME-centrum open! Het is dan namelijk de Week van ons Water. Kinderen én volwassen zijn van harte welkom op Harreweg 10-12. In en rond het NME-centrum kunnen ze deelnemen aan activiteiten op het gebied van water. Alle bezoekers ontvangen een Beleefkaart en de kinderen krijgen ook nog een Waterpaspoort.

Wat voor wonderlijke waterdieren in een schijnbare saaie poldersloot leven, ontdek je tijdens de slootexcursie. Is het mogelijk om drinkwater te maken van het water uit de sloot? Dat kun je testen bij de waterzuiveringsopstelling. De watertafel laat zien wat er in bebouwd gebied gebeurt als het langdurig en fors regent. Maar ook wat je kunt doen om wateroverlast te voorkomen. In het Waterpaspoort staat een heleboel informatie over watervogels en andere waterdieren, waterplanten, plastic soep en het riool.



De reizende tentoonstelling ‘Wij & Water’ van het Hoogheemraadschap van Delfland gaat over klimaatverandering. Te zien is wat droogte, hitte en zeespiegelstijging voor invloed hebben op het waterbeheer en de natuur in het gebied van Delfland. In persoonlijke verhalen vertellen vijf inwoners en een wetenschapper in deze streek wat zij merken van deze ontwikkelingen en hoe die hun kijk op water hebben veranderd.



Alle bezoekers krijgen een Beleefkaart Groen Doet Goed Schiedam. Op deze plattegrond staan alle Groen Doet Goed-locaties aangegeven: leuke groene plekken om te spelen en te leren. De kaart brengt de website www.groendoetgoedschiedam.nl onder de aandacht.



Het NME-centrum houdt zich aan Covid-19-richtlijnen en is daarom per dagdeel toegankelijk. Je kunt je opgeven voor de ochtend (van 10:00 u tot 12:30 u) of de middag (van 13:00 u tot 15:30 u). Per dagdeel kunnen ongeveer 20 bezoekers terecht.

Let op: vooraf aanmelden verplicht! Schrijf je in via info@milieudichterbij.nl. Het kan zijn dat een bepaald dagdeel al volgeboekt is. Geef daarom meerdere voorkeuren voor een dagdeel op. Je kunt je aanmelden tot en met vrijdag 16 oktober. Je ontvangt vervolgens bericht op welke dag en welk tijdstip je bent ingedeeld. N.B. Dinsdag 20 oktober is al vol!

Word een echte waterexpert! Kom in de week van 19 tot en met 23 oktober naar het NME-centrum en leer van alles over iets wat zo gewoon lijkt als water.

Waar : NME-centrum Harre Wegh, Harreweg 10-12

Wanneer : Maandag 19 tot en met vrijdag 23 oktober 2020