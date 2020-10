Online Taptoe Schiedam op zondag 18 oktober

SCHIEDAM - Sinds COVID-19 ook Nederland bereikte is het relatief stil geworden in de wereld van mars & show. Bijna alle taptoes zijn geannuleerd en onzeker is nog hoe dit er volgend jaar uit gaat zien. In deze tijd van onzekerheid, waaronder financiële onzekerheid, organiseert de Rijnmondband daarom een online taptoe.

De opnames vinden plaats op zondag 18 oktober in Schiedam waarna deze ook op 18 oktober om 20.00 uur worden gestreamd via internet. De online taptoe is een traditionele taptoe inclusief speaker en showoptredens, maar zonder publiek. Mocht het evenement een daverend succes zijn én er blijft geld over, dan wordt de winst gedeeld met alle deelnemende orkesten.

Deelnemers:

Deltaband | Vlissingen

Jeugd Rijnmondband | Schiedam

Jong Holland | Zwijndrecht

Rijnmondband 3 | Schiedam

Band of Liberation | Leiden

Rijnmondband | Schiedam



Tickets bestellen kan via de volgende link: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-online-taptoe-schiedam-122971074795?aff=ebdssbonlinesearch. Meer informatie? Mail naar manager@rijnmondband.nl.