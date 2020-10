the best of george michael in theater

SCHIEDAM - Zanger en acteur Charly Luske kroop in seizoen 2018-2019 in de huid van zanger George Michael in de muzikale voorstelling The Story of George Michael. Vrijdag 16 oktober 2020 is Charly nog één keer terug in Theater aan de Schie met de muziek van George Michael, maar dit keer met een speciale akoestische show!

George Michael zong het al “these are the days of the open hand, they will not be the last...”. Dit is inderdaad de tijd van verbinden en elkaar steunen. Het gaat nog wel even duren voor we weer terug kunnen naar normaal. We leven dus in bizarre dagen, maar muziek en theater zijn altijd een lichtpuntje geweest. En daarom is nu The Story of George Michael terug! Dit keer speelt Charly Luske met zijn fantastische band akoestisch up close and personal. In een kleinere bezetting en met deels nieuw repertoire! Geniet in een intieme sfeer van al die geweldige songs van één van de beste zangers ooit.

Charly Luske is vrijdag 16 oktober 2020 om 19.00 én 21.00 uur te zien in Theater aan de Schie met de voorstelling The Story of George Michael. Toegang per persoon kost € 27,50. Reserveren kan via de website van Theater aan de Schie