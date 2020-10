Jeroen van der Boom komt naar Schiedam

SCHIEDAM - Zanger Jeroen van der Boom kennen we allemaal als onderdeel van de Toppers, waarmee hij jaarlijks in een bomvolle Johan Cruijff ArenA is te zien, maar ook als presentator van verschillende televisieprogramma’s. Dit najaar zoekt hij de theaters op met een speciale one-man show, The Pianoman.

De voorstelling wordt een bijzondere, persoonlijke show waarbij Jeroen het publiek meeneemt langs de vele mooie momenten uit zijn inmiddels rijke carrière. Met natuurlijk al zijn grote hits, maar ook veel interactie met het publiek. The Pianoman wordt een ultiem muzikaal feest! (op de 1,5 meter uiteraard). Jeroen van der Boom is dinsdag 20 oktober live te zien in Theater aan de Schie. Kaarten zijn te reserveren via theateraandeschie.nl.