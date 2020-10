Musicalsterren Brigitte en René doen het samen

SCHIEDAM - Woensdag 14 oktober is de foyer van Theater aan de Schie geopend voor de stoelyogalessen van Stilte aan de Schie om 11.00 uur en het lunchconcert om 12.15 uur.

In de avond is het tijd voor musicalsterren Brigitte Heitzer en René van Kooten om het toneel te betreden. Samen zoeken zij in hun voorstelling Brigitte en René doen het samen en in het nieuwe normaal naar manieren om elkaar en het publiek te leren kennen.

In de voorstelling zoeken zij verbinding door middel van muziek, met bekende en onbekende parels, elk met een persoonlijk verhaal en soms in een nieuw jasje.

Klassiekers uit de musicals Jesus Christ Superstar tot Evita, waar Brigitte en René samen in te zien waren, en Les Misérables en van Neil Diamond tot Eva Cassidy tot Stef Bos en Toon Hermans. Daarnaast zijn Brigitte en René benieuwd naar de verhalen van het publiek. Iedere avond wordt hierdoor dus anders en uniek, met elkaar samengesteld.

Weg met de scheidslijnen tussen de hokjes pop, rock, musical… Alleen nog maar muziek en verhalen die verbinden. Brigitte en René doen het samen is om 19.00 en 21.00 uur te zien in Theater aan de Schie. Reserveren kan via www.theateraandeschie.nl. Er zijn nog kaarten beschikbaar.