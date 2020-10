Extra concert gitarist Izhar Elias in Westvest90-kerk

SCHIEDAM - Gitarist Izhar Elias neemt het publiek zondagmiddag 18 oktober in de Westvest90-kerk in Schiedam mee terug naar het begin van de negentiende eeuw.

Rond 1800 was de gitaar in opkomst en werd het een steeds hipper instrument. De opkomende bourgeoisie ontdekte en omarmde de gitaar waardoor het in korte tijd emancipeerde tot een modieus kamermuziekinstrument. Er was grote vraag naar repertoire en talrijk waren dan ook de gitaarbewerkingen van muziek van jonge grootheden als Beethoven.

Samen met violiste Quirine Scheffers en altvioliste Örzse Adam speelt Izhar Elias in Schiedam de mooiste arrangementen uit die tijd, waaronder de bewerking die de Tsjechische gitarist en componist Wenzeslaus Matiegka maakte van Beethovens ‘Serenade opus 8’ en de bewerking van Beethovens ‘Adelaide’ door de Franse gitrarist Napoléon Coste. Elias bespeelt verschillende gitaren, waaronder een unieke Carlo Guadagnini uit 1812.

Vanwege de coronamaatregelen kunnen er slechts dertig personen worden toegelaten. Daarom heeft de organisatie besloten om na het optreden van 15.00 uur een extra concert in te lassen om 17.00 uur. Het eerst concert is reeds uitverkocht, voor het tweede optreden zijn nog kaarten beschikbaar.

Beethoven en de gitaar | Izhar Elias – gitaar, Quirine Scheffers – viool, Örzse Adam - altviool

Zondag 18 oktober 2020, aanvang 15.00 uur en 17.00 uur. De optredens duren een uur.

Locatie: Westvest90-kerk, Westvest 90, Schiedam.

Lees meer op www.westvest90.nl. Het eerste concert is uitverkocht. Kaarten voor het concert van 17.00 uur kunnen uitsluitend worden besteld via kaartverkoop@westvest90.nl of 06-29 354 520. Het is niet mogelijk om voorafgaand aan het concert in de kerk tickets te kopen.