Coronababbeltrucs: de politie vraagt om alertheid

De politie krijgt de afgelopen weken meerdere meldingen van babbeltrucs waarbij over het algemeen oudere bewoners het slachtoffer worden.

SCHIEDAM - Vaak worden met een smoes pincodes of andere gegevens ontfutseld, waarbij vaak grotere bedragen van deze kwetsbare groep wordt afgepakt. Zo ook donderdag 8 oktober in Hoek van Holland waarbij een 86-jarige inwoner ernstig gedupeerd werd. Omstreeks 18.40 uur liep een vrouw met de man mee naar zijn woning en verklaarde dat zij vanwege Corona de woning moest ontsmetten. De man was daardoor wat overdonderd en liet de vrouw binnen. Na 15 minuten vertrok de vrouw weer en ontdekte de man tot zijn ontzetting dat zij een portemonnee met 4.000 euro had meegenomen.

Ook dinsdag 29 september was het raak bij een oudere bewoonster van de Burgemeester Pruissingel in Vlaardingen. Ook hier meldde zich een vrouw met een verhaal over Corona. Hier bleef het bij een poging omdat zij kennelijk niet de gelegenheid kreeg om haar slag te slaan. Een goede week eerder een vergelijkbaar incident aan de Fuutstraat eveneens in Vlaardingen. Hier wilde twee vrouwen naar het toilet. De bewoonster, slechtziend en slechthorend wist de dames buiten de deur te houden, maar het toont andermaal aan dat dergelijke verdachten in wisselende samenstelling kwetsbare ouderen uitzoeken.

Ook in Schiedam was het de afgelopen dagen raak. Donderdag 8 oktober bij een bewoner van de ’s Gravelandseweg. Hier was het verhaal dat de vrouw die bij haar aanbelde de boel vanwege Corona moest ontsmetten in opdracht van een verzorgingstehuis. Hiervan zou een brief gestuurd zijn, wat niet het geval was. De dame was gelukkig alert om de vrouw de deur te wijzen. Eind september aan de François Haverschmidtlaan werd er aangebeld. De vrouw die voor de deur stond vertelde van de zorg te zijn en wat informatie kwam geven. Vervolgens werd zij binnen gelaten en ging de vrouw met de oudere bewoonster in de woonkamer zitten. De vrouw moest, zoals zij vertelde de longen van de bewoonster beluisteren en stelde voor dit in de slaapkamer te doen. De vrouw heeft toen de longen beluisterd met een stethoscoop. Na afloop vertelde zij dat haar longen goed klonken en is weer vertrokken. Later bleek dat er in een onbewaakt ogenblik 250 euro uit een kast was gehaald. Zo zijn er tal van voorbeelden, waarbij de Coronasmoes er momenteel uitspringt. De dieven zijn zeer behendig met hun smoezen. De politie is alert op deze vorm van diefstal.