Schiedam hijst regenboogvlag

Wethouder Duncan Ruseler hees op vrijdag 9 oktober de regenboogvlag. Schiedam is een van de ruim honderd gemeenten in Nederland waar dat elk jaar gebeurt op National Coming Out Day. Hiermee laten de gemeenten zien dat zij staan voor een kleurrijke, prettige en veilige leefomgeving voor iedereen. Met het hijsen van de regenboogvlag benadrukt Schiedam dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn en zich geaccepteerd en sociaal veilig moet kunnen voelen op school, straat, het werk, in de zorg, in de sport, in hun eigen sociale kring of waar dan ook.

- Sommige mensen vinden het belangrijk om openlijk ‘uit de kast’ te kunnen komen, anderen kiezen voor een eigen manier die rekening houdt met familie, culturele tradities, gebruiken of religie. Het gaat erom dat iedereen zichzelf kan zijn en doet wat goed voelt. Met het hijsen van de regenboogvlag wordt de acceptatie van seksuele- en genderdiversiteit gevierd. De regenboogvlag bleef het gehele weekend wapperen.

Webinar

Op zondag 11 oktober verzorgde Kirsten Visser de webinar ‘Genderdysforie: hoe mijn dochter mijn zoon werd’. Regenbooggemeenten zijn gemeenten die een samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zijn aangegaan om de sociale veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI’ers) te bevorderen. Schiedam is sinds 2012 officieel Regenboogstad.

Regenboogvlag