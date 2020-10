Kinderen ontdekken kunst in de Cultuur Caroussel

SCHIEDAM - Kinderen van alle Schiedamse basisscholen krijgen de kans om hun culturele talent te ontwikkelen. Stichting Mooi Werk heeft daarvoor de Cultuur Carrousel bedacht: een reeks activiteiten in acht weken tijd op hun eigen school waarin ze kennis maken met o.a. fotografie, dans, tekenen en koken.

Een aantal voordelen van het concept zijn de aanbieders die naar de wijk zijn gehaald en de kosten voor deelname die in vergelijking met normale cultuurlessen lager zijn. In voorgaande schooljaren zijn er al veel kinderen geweest die tegen een lager bedrag een aantal weken lang een culturele keuze uit het aanbod mochten uitproberen.Aanmelden kan via de website van de Parels van Schiedam: www.parelsvanschiedam.nl. Ga naar Wijkcultuurklassen, vink jouw wijk aan en je kunt direct inschrijven. Wees er snel bij want er is maar beperkt plek! Inschrijvingen in West en Oost lopen tot 11 oktober in Nieuwland en Noordrand tot en met 14 oktober. De uiterste inschrijfdatum is woensdag 14 oktober. Na inschrijving volgt een deelnamebevestiging. Inschrijven betekent dus nog geen automatische plaatsing. Snel inschrijven vergroot dus de kans op deelname!

Om deel te nemen aan de lessenseries zijn kosten verbonden die voorafgaand aan de eerste (of uiterlijk tweede les) dienen te zijn voldaan. Schrijft u in voor de Cultuur Carrousel? Dan dient u het bedrag vòòrafgaand aan de start van de serie overgemaakt te hebben op het rekeningnummer van Stichting Mooi Werk. Bij inschrijving bent u betalingsplichtig.