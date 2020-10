Heel Schiedam recyclet e-waste met kans op gratis puzzel

SCHIEDAM - Gemeente Schiedam doet mee aan de Nationale Recycleweek (12 - 18 oktober). Snelle inleveraars van afgedankte apparaten en lampen (e-waste) ontvangen bij de gemeentelijke milieustraat een gratis Wecycle Recycle puzzel (500 stukjes) maar wees er snel bij want op=op!



Toch nog een tweede leven voor je apparaat?Denk dan aan de Kringloopwinkel. Op watismijnapparaatwaard.nl staan nog meer mogelijkheden om je apparaat een tweede leven te geven of toch in te leveren voor recycling. De gemeente werkt al jaren samen met Wecycle. Inwoners kunnen er daarom zeker zijn dat alle oude elektrische apparaten en energiezuinige lampen die ze inleveren op de milieustraat, optimaal worden gerecycled via Wecycle. Door recycling van e-waste blijven grondstoffen behouden, komen schadelijke stoffen niet in het milieu terecht en wordt de uitstoot van CO2 vermeden. Bekijk de recyclefilmpjes op vimeo.com/wecyclenl.