Volgens onderzoek van The Financial Times speelt Google een te grote rol in Google Shopping. Dit wordt benadrukt door een onderzoek van Bigshopper. Hieruit blijkt dat ruim 60% van alle webwinkels, die actief zijn in Google Shopping, niet samenwerken met een CSS partner. Terwijl je, als ondernemer, bij een CSS partner kunt profiteren van een margevoordeel van 20% per CPC-bod! Zo kunnen webwinkels dus mogelijk miljoenen euro’s mislopen.

Google en CSS partners

Naar aanleiding van een uitspraak (en forse boete) van de Europese Commissie in 2017, werd Google streng verzocht om een andere mogelijkheid aan te bieden naast hun eigen prijsvergelijker. Daarom werd het Comparison Shopping Service (CSS) in het leven geroepen. Een webwinkel kan zich aansluiten bij een CSS partner die vervolgens voor hen advertenties inkoopt. Het grote voordeel van advertenties via een CSS partner is dat er 20% korting per CPC-bod wordt gegeven in vergelijking met advertenties via het Google CSS. In het kort betekent dit dus dat een webwinkel voordeliger uit is én een hogere Return On Investment (ROI) creëert.

Minderheid webwinkels overgestapt naar CSS Partner

Uit onderzoek bleek dat 62% van de webwinkels die adverteren in Google Shopping niet aangesloten zijn bij een CSS Partner. Dit bleek uit een analyse van Bigshopper over 30.000 zoekopdrachten binnen Bigshopper. De meerderheid van webwinkels profiteert dus niet van de 20% korting. Aangezien hun advertenties zonder CSS partner én duurder uitvallen, én minder vertoond zullen worden, lopen webwinkels duizenden tot wel miljoenen euro’s mis.