Nieuwe kookcursus van Cookeloere draagt bij aan gezonde (op)voeding

SCHIEDAM - Als we de reclame mogen geloven, barst ons eten van de vitamines en mineralen. In elke maaltijd zit wel iets dat ‘goed voor onze gezondheid’ zou zijn. Toch blijkt dat Nederlandse kinderen te weinig groente en fruit eten. Daarnaast krijgen ze een berg zout en heel veel suiker binnen: een gemiddeld kind eet 22 kilo suiker per jaar! In Schiedam heeft 1 op de 5 kinderen overgewicht. Het Schiedamse Cookeloere organiseert daarom een kookcursus voor zwangere ouders.

Na het succes in Nieuwland en Noordrand is het project Cookeloere terug met een heel bijzonder nieuw kookavontuur. Ditmaal draait alles om gezonde voeding. Samen met de Schiedamse kinderdiëtiste Anoã Brand heeft Cookeloere een vierdelige kookcursus ontwikkeld. Deelnemers krijgen voorlichting over wat gezonde voeding is en hoe ze hun kindje hiervoor kunnen enthousiasmeren. De cursus zit vol leuke tips en trucs én kookgeheimen, want …natuurlijk wordt er gekookt! Hierbij dienen de multiculturele keuken en de persoonlijke recepten en verhalen van Schiedamse thuiskoks als inspiratiebron.

De wereld op je bordZo zullen in de eerste cursus Ap & Marjolein uit het Centrum laten zien hoe je een Indische Gado Gado maakt, leert Fatima uit Kethel hoe in een handomdraai een voedzame Marokkaanse Harrira te maken, inspireert Agata uit West de deelnemers met haar Pools-Nederlandse fusion keuken, en verklapt Anoã uit Zuid het gerecht waar alle Braziliaanse kinderen wel pap van lusten! Cookeloere is een project zonder winstoogmerk. Het heeft als doel om mensen bewust te maken van de verschillende kwaliteiten van voedsel.

Op 26 oktober starten twee cursussen. Er wordt gewerkt in een ruime en goed uitgeruste leskeuken in Nieuwland en met een kleine groep.Meer informatie en aanmelden:www.cookeloere.nl, info@cookeloere.nl, Anne Doeksen 06-10233517.