Bob Venhuizen vond de inbreng van de wijkbewoners zeer nuttig

Bob Venhuizen vond dat woningcorporaties niet alleen voor een kwalitatief goede sociale woningvoorraad moesten zorgen.

Door Kor Kegel

SCHIEDAM - Hij vond dat een corporatie als Woonplus ook verantwoordelijkheden had voor de woonomgeving. Die overtuiging had hij gekregen al gauw nadat hij in december 2000 naar Schiedam kwam. Hij schoof in verschillende delen van Schiedam aan in het wijkoverleg en had daar een constructieve inbreng, waarbij hij er goed nota van nam dat bewoners de ervaringsdeskundigen bij uitstek zijn en dat de inbreng van actieve Schiedammers omarmd moest worden. Maar hij had er ook begrip voor toen de corporaties door de regering terugverwezen werden naar hun kerntaak: zorg voor goed en betaalbaar wonen. Dat kwam na incidenten die landelijk in opspraak raakten: de peperdure aankoop van het ss Rotterdam door een Rotterdamse corporatie, exorbitante salarissen en bonussen; en opzienbarende fraudes. “Er is een sfeer ontstaan dat de corporaties niet goed met geld omgaan”, zei Bob Venhuizen.

“De schuld daarvan ligt in corporatieland zelf. Het is alleen zuur dat álle corporaties eronder lijden.” Hij vond het echt zuur dat Woonplus Schiedam pas op de plaats moest maken met investeringen in de buitenruimte. En hij vond het droef dat Woonplus alleen nog maar naar het wijkoverleg kon als er woonzaken op de agenda stonden. Dat was in 2011, toen Woonplus moest bezuinigen en hij het aantal formatieplaatsen moest terugdringen van 141 naar 116. Het jaar daarna moest Venhuizen besluiten dat Woonplus geen grote investeringen in nieuwbouw meer zou doen. De schuld lag volgens hem bij de regering, die de corporaties ‘leegplukte’. Niet kunnen bouwen, dat vond hij nadelig voor de huurders en ook voor de gemeente. Venhuizen was de eerste corporatiebestuurder in Nederland die een investeringsstop bekend maakte. Zes jaar na zijn aantreden bij Woonplus kwam hij in de directie en in 2009 werd Bob Venhuizen benoemd tot directeur-bestuurder als opvolger van Karin van Dreven. Onder zijn leiding verbeterde de relatie tussen Woonplus en de bewonersverenigingen en hun ‘koepel’ SOBO. Toch kreeg Venhuizen twee jaar geleden de behoefte aan een eigen huurdersorganisatie voor Woonplus, HOW, tot ongenoegen van het SOBO. Om gezondheidsredenen sprak hij met de Raad van Commissarissen van Woonplus af dat hij zijn functie per 1 juli 2019 zou neerleggen. Zijn opvolger werd Emile Klep.