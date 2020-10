Rotary verkoopttulpen tegen polio

SCHIEDAM – Rotaryclub Schiedam de Veste haakt in op de jaarlijkse actie van de World Health Organization (WHO) om polio de wereld uit te werken.

Er zijn al veel successen geboekt, maar polio komt nog voor in Afghanistan en Pakistan. Met de tulpenbollen van End Polio Now zamelt Rotary geld in, 15 euro voor een doosje met 25 bollen, waarvan de opbrengst verdrievoudigd wordt door de Bill & Melinda Gates Foundation. Bestellen kan vóór 11 oktober via rcschiedamdeveste@gmail.com . Bezorging aan huis vindt plaats in week 44/45.