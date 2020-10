De Draak van het Wit woont in foto's

Deshima was een waaiervormig eilandje in de haven van Nagasaki.

Door Kor Kegel

SCHIEDAM - Het was tussen 1641 en 1859 een Nederlandse handelspost, aanvankelijk van de VOC, en lange tijd was het een poort tussen Oost en West, namelijk het enige contact tussen de westerse wereld en het zichzelf isolerende Japan. Door landaanwinning ging het tot het vasteland behoren, maar nadat het in 1922 werd aangewezen als Japans cultureel erfgoed, werden er gebouwen herbouwd. In 2006 werd Deshima heropend als openluchtmuseum. Een bijzonder gebied voor een fotograaf met gevoel voor historie en mystiek. Guus Rijven verkende het gebied en de resultaten van zijn zoektocht naar de Draak van het Wit zijn te zien in Schiedam, tot en met zondag 20 december in De Ketelfactory aan de Hoofdstraat 44. De Draak van het Wit… de draak woonde in een gebied dat op landkaarten blanco werd ingetekend. Bij landverovering of civilisatie verschoof zijn woongebied. Cartografen, ontdekkingsreizigers, handelaars, kunstenaars en fotograaf zijn naar de draak op zoek geweest en door hem in zijn foto’s te vangen is Guus Rijven ‘thuisgekomen’.

Zijn fotoproject is te zien als een onderzoek naar twee eeuwen unieke handel en kennisuitwisseling met Japan via Deshima, maar naar het heden getild. Het project bestaat uit drie ongelijksoortige series, die elkaar complementeren. Feit en fictie worden aan elkaar geknoopt. Het is uiteraard weer een tentoonstelling in De Ketelfactory die de grenzen aftast tussen realiteit, fantasie en de imaginaire wereld. “Wanneer gaat feit over in fictie, heden in verleden, verbeelding in concrete materie?” Dat is de rode draad van het panoramische oeuvre van de Haagse fotograaf. Guus Rijven (1947) verbleef tijdenlang in en om Nagasaki. Nu eens was hij de slenterende Straatfotograaf, dan weer de conceptueel kunstenaar op dat kunstmatige eilandje dat als een kiertje lag tussen de rijkdommen van Japan en Nederland. In 2017 werd de landbrug tussen Nagasaki en Deshima heropend en dat zette Guus in beweging om met twee camera’s af te reizen.

Eén camera voor verhalende kleurenopnames, de andere voor abstracte zwart-witbeelden. Hij ging op zoek naar de legendarische Draak van het Wit. Zijn solotentoonstelling in Schiedam-Zuid laat zien dat hij nieuwsgevoel heeft, maar ook affiniteit met het geheimzinnige van weleer. In musea in Nagasaki, Leiden en Den Haag heeft Rijven daarnaast zo feitelijk mogelijk vastgelegd wat in de bodem van Deshima is opgegraven en wat de Hollandse koopmannen in de zeventiende eeuw uit Deshima aan ‘depots’ mee terug naar huis brachten. Zo ontstaat een verzameling getuigenissen van soms botsende restfragmenten die uitgroeien tot iets volwaardigs en nieuws. De Ketelfactory is vrijdag, zaterdag en zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur en op afspraak. Bij de tentoonstelling verschijnt een publicatie en een videoportret door Kim Everdine Zeegers.