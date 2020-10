Kind van de oorlog, maar nog meer van de vrede

Govert Aardsche Janse gaf, 83 jaar oud, nog geregeld gastlessen op basisscholen over zijn ervaringen in de Tweede Wereldoorlog.

Door Kor Kegel

SCHIEDAM - Toen hij drieënhalf jaar was, zag hij hoe de Duitsers zijn vader wegvoerden. Zelf ging hij naar een gastgezin en pas zes jaar later zag hij zijn vader weer. Hij schreef er een boek over: ‘Ik, kind in de Tweede Wereldoorlog’. Hij was een beminnelijk mens, verheugde zich als hij anderen van het leven zag genieten. Zo was hij zelf ook. Hij bood mensen hulp bij levensvragen door de Socratische methode toe te passen: vragen en doorvragen. Op latere leeftijd was hij filosofie gaan studeren en dat kwam deze zeer in anderen geïnteresseerde Schiedammer goed van pas. Hij was authentiek en creatief. Het Stadsblad van 19 augustus opende met zijn initiatief om stenen te verstoppen in het Volkspark om de mensen tijdens de coronacrisis iets plezierigs te geven. Kort daarna kreeg hij een hartinfarct. “De laatste weken waren zwaar,” zegt goede vriendin Marieke Sprong. In het ziekenhuis keek hij de dood in de ogen, maar hij leefde op en kon tuis nog een fijne week beleven. Vaak zei hij: “Overlijden betekent over het lijden heen zijn.”