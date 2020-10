Zeemanshuizen staat water aan de lippen

SCHIEDAM - De zorg voor zeelieden komt in gevaar.

Door de coronacrisis staat de zeemanshuizen het water aan de lippen. Dit geldt ook voor zeemanshuis Flying Angel Rotterdam Schiedam gevestigd aan de Admiraal Trompstraat te Schiedam. De Nederlandse Zeevarenden Centrale (NZC) overhandigt daarom 6 oktober de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer een petitie namens acht zeemanshuizen, waarvan ook Schiedam financieel een kopje dreigt onder te gaan.

De inkomsten bestaan voornamelijk uit bar- en winkelverkoop alsmede uit de verkoop van telefoonkaarten. Sinds de uitbraak van het coronavirus mogen de zeevarenden van hun kapitein of rederij niet naar de wal uit angst voor besmetting. Daardoor droogt onze inkomstenbron snel op en de vaste kosten lopen gewoon door. Die was toch niet al te best. De laatste jaren draaien we met verlies en de coronacrisis duwt ons alleen sneller richting sluiting. De Flying Angel Rotterdam Schiedam ontvangt geen enkele vorm van subsidie of structureel financiële ondersteuning

De NZC gaat namens de zeemanshuizen op 6 oktober de Kamercommissie op het hart drukken de zeemanshuizen structureel te financieren. Het Rijk is er op grond van internationale verdragen daartoe ook verplicht. Maar de staat komt die verplichting niet na.In 2005 is de rijkssubsidie voor zeemanshuizen stopgezet, zonder te waarborgen dat deze zorg zelfstandig kan worden geëxploiteerd. Nederland steekt op dit punt schril af tegen omringende landen. Daarom wordt gepleit voor rijksfinanciering van de zeemanshuizen, want die dreigen straks de deuren te moeten sluiten.