Sportclub MoveMakers bestaat vijf jaar

SCHIEDAM - Sportclub MoveMakers bestaat 5 jaar. Ter ere van dit heugelijke feit organiseren zij op zondag 11 en 18 oktober een gratis workshop Mindful Hardlopen. Alle vrouwen zijn van harte uitgenodigd om mee te doen.



Mindful Hardlopen is een combinatie van een bewuste ademhaling, mindful oefeningen en rustig hardlopen. Dit helpt de beginnende en gevorderde hardlopers meer positieve energie en ontspanning te ervaren. Het is al een grote hit in Nederland, alleen in Schiedam is het nog redelijk onbekend. Lizet Bakker, oprichtster van MoveMakers, gunt iedere Schiedammer deze hardloopervaring. Het is een training voor lichaam en geest. Je laat je tijdens het lopen niet afleiden door binnenkomende appjes, de gelopen afstand, gedachtes over een vergadering van gisteren, de boodschappen die nog nodig zijn of hoelang je nog moet hardlopen, maar je bent je bewust van jouw omgeving en jouw eigen lichaam.

Afgelopen zomer gaf MoveMakers de allereerste mindful hardlooptraining in Schiedam. De deelnemers waren erg enthousiast. Zo deed een dame mee die jaren niet meer had gesport en vertelde: ‘het gaf mij een ontspannen gevoel, het was een fijne manier van hardlopen en het gaf direct voldoening’ en een dame van 55+ die al een tijd hardliep zei: ‘Het leverde een mooie bijdrage aan mijn mentale gezondheid, en mijn conditie ging vooruit.’ Door de coronacrisis zijn het ziekteverzuim, burnouts en uitputtingsverschijnselen enorm toegenomen. Lizet Bakker, oprichtster van MoveMakers vertelt: “Hardlopen is een goed preventiemiddel tegen stress en frustratie en vermindert angsten en spanningen. Het draagt tevens bij aan een goede gezondheid.”



Lizet geniet er elke keer weer van om deze vrouwen te motiveren en plezier te laten beleven aan hardlopen. “Ik vind het super om te zien hoe vrouwen – jong en oud - zich inzetten tijdens het hardlopen. Ze komen van de bank af en trekken daadwerkelijk hun hardloopschoenen aan. Voor sommigen is de drempel hoog, bijvoorbeeld omdat ze jaren niet hebben gesport en bang zijn buiten de groep te vallen. Anderen vinden het spannend in verband met oude blessures. En toch gaan ze ervoor!”



De workshop duurt anderhalf uur en start bij de Poldervaart in Schiedam. Tijdens de workshop ontdek je hoe jouw ademhaling bijdraagt aan meer ontspanning en welke zintuigen jij kunt inzetten om bewust hard te lopen en positieve energie op te doen. Iedere vrouw, van beginnend tot gevorderde sporter, is van harte welkom om gratis mee te doen aan deze mindful hardloopworkshop op zondagochtend 11 of 18 oktober. Geef je vooraf op via sporten@movemakers.nl en je bent verzekerd van een plekje.