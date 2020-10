Vlieg mee over Schiedamse wijken met zes wijkfilms

SCHIEDAM - Op de Nieuwbouwdag Schiedam 2020, die zaterdag 10 oktober wordt gehouden, gaan om 10.00 uur zes wijkfilms online met prachtige beelden van 23 huidige en toekomstige woonplekken in Schiedam.

Die films zijn te bekijken via de website www.nieuwbouwdagschiedam.nl. Van de bouwlocaties zijn de afgelopen weken spectaculaire luchtbeelden gemaakt met drones en camera’s. De artist impressions in de films geven een goed beeld van de toekomstige situatie. In totaal worden in de wijkfilms 23 huidige en toekomstige nieuwbouwlocaties belicht. Daar gaat Schiedam de komende tien jaar zo’n 7.000 woningen bouwen, waarvan circa 1.000 ter vervanging van verouderde woningen die worden gesloopt.

De Nieuwbouwdag Schiedam 2020 gaat op 10-10-2020 soberder van start nu minister-president Rutte nieuwe, strengere maatregelen heeft afgekondigd om het corona-virus de baas te worden. Wethouder Fahid Minhas geeft de Nieuwbouwdag helaas geen feestelijke start, om te voorkomen dat er meer dan 40 mensen in de buitenlucht samenkomen.



Wie de woonplekken zelf wil zien, kan die dag van 10.00 tot 16.00 uur bij het i-PUNT in de WAAG aan de Lange Kerkstraat 39 de brochure BEZOEK DE BOUWPLAATS ophalen. Daarin staan zes wandel- en fietstochten uitgetekend door de gebieden Centrum, Nieuwland, Noord, Zuid, Oost en West. Woningzoekenden krijgen op 10 oktober bij het i-PUNT ook een goodiebag met wooninformatie en tal van leuke wooncadeautjes mee, die beschikbaar zijn gesteld door de projectontwikkelaars, makelaars, financieel adviseurs en notaris. Zowel de brochure als de goodiebag is ook na 10 oktober op te halen bij het i-PUNT. Er zijn 500 exemplaren van de goodiebag, dus op = op!

In verband met de landelijke corona-maatregelen, worden de brochures en goodiebags in een tent voor de WAAG in de buitenlucht met de nodige afstand aan geïnteresseerden overhandigd. Wie vragen heeft over de bouwprojecten, kan vanaf maandag 12 oktober contact opnemen met de makelaar of projectontwikkelaar. In de brochure staan alle websites van de bouwprojecten vermeld. Het laatste nieuws over de Schiedamse bouwplannen wordt vermeld op de websites www.sdam.nl/wonen, www.nieuwbouwdagschiedam.nl en via de Facebookpagina NieuwbouwdagSchiedam. Op de websitepagina van de gemeente (https://www.schiedam.nl/a-tot-z/projecten-in-de-wijk) staan ook voorgenomen projecten beschreven. Het i-PUNT is open op maandag van 13.00 tot 17.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 9.30 tot 17.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag van 11.00 tot 16.00 uur.