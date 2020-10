Derde keer Europees kampioen

SCHIEDAM - Afgelopen weekend heeft Schiedammer Cajhen Hijnen de Europese titel op het Youth Open Championship YOC 3 behaald.

De 10-jarige Cajhen Hijnen, bijnaam de The White Indo, heeft voor de derde keer de Europese titel gewonnen in het kickboksen. Cajhen is zijn trainers Aad Aldus, Daniël Monteiro en Ricardo Wondel dankbaar voor de goede training en voorbereiding.