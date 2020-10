Diverse films te zien bij Wenneker Cinema

SCHIEDAM - Van 8 t/m 14 oktober zijn de volgende films te zien in Wenneker Cinema. Er zijn extra middagvoorstellingen om de beperkte zaalcapaciteit te compenseren. Kijk voor data en aanvangstijden op www.wennekercinema.nl. Kaarten zijn vanwege corona nog steeds uitsluitend online te koop via de website. Wenneker Cinema is gevestigd in het Wennekerpand aan de Vijgensteeg 2, 3111 PT in Schiedam.



Gli anni più belli (Regie: Gabriele Muccino)

Gli anni più belli (“de mooiste jaren”) is een zomerse Italiaanse film over vriendschap, familie en het leven, waarin we vier vrienden volgen gedurende 40 jaar. Giulio (Pierfrancesco Favino), Gemma (Micaela Ramazzotti), Paolo (Kim Rossi Stuart) en Riccardo (Claudio Santamaria) zijn sinds hun jeugd in de jaren ’80 hecht bevriend. Samen groeien ze op, gaan ze door de puberteit en worden ze volwassen. Ze delen momenten van liefde en succes, maar kennen ook tijden van teleurstellingen.Naarmate de jaren verstrijken verliezen de vier vrienden elkaar regelmatig uit het oog, om elkaar steeds weer terug te vinden. Hun vriendschap ontvouwt zich in de schaduw van de Italiaanse geschiedenis van de laatste vier decennia.

Babyteeth (Regie: Shannon Murphy)

Babyteeth is de verrassende debuutfilm van Shannon Murphy (bekend van de serie Killing Eve): een eigenzinnig en bitterzoet verhaal over de zieke Milla en haar eerste grote liefde. Henry en Anna’s grootste nachtmerrie wordt werkelijkheid wanneer hun 16-jarige dochter ernstig ziek blijkt. Wanneer Milla (Eliza Scanlen) en de rebelse Moses (Toby Wallace) elkaar bij toeval ontmoeten, ontstaat er direct een bijzondere band tussen de twee tegenpolen. Haar ouders zijn in shock door de komst van Milla’s nieuwe vriendje, maar gooien alle pedagogische strategieën overboord om hun dochter gelukkig te zien. Met niets meer te verliezen stort Milla zich op het leven, maar hoe ver ga je voor de liefde?

God Exists, Her Name Is Petrunya (Regie: Teona Strugar Mitevska)

De 32-jarige Petrunya is werkloos en woont nog bij haar dominante ouders. Na een mislukt sollicitatiegesprek waarbij een slonzige manager seksuele avances maakt, wordt ze plotseling omringd door een groep halfnaakte mannen. De plaatselijke priester gooit elk jaar in januari een houten kruis in de rivier en honderden mannen duiken er achteraan. Geluk en welvaart zijn gegarandeerd voor de man die het kruis te pakken krijgt. Dit Macedonische religieuze ritueel is alleen bestemd voor mannen. Maar deze keer duikt Petrunya in een opwelling het water in en slaagt erin het kruis te bemachtigen. Haar concurrenten zijn woedend – hoe durft een vrouw deel te nemen aan hun ritueel? De hel breekt los, maar Petrunya houdt zich staande. Ze won haar kruis en zal het niet opgeven. Bijtend sociaal commentaar neemt vaak hilarische vormen aan, met een glansrol voor de vrouw die de kerk uitdaagt en zich niet laat onderwerpen.

Fin de siglo (Regie: Lucio Castro)

Ocho, een dertigjarige Argentijnse schrijver uit New York is op vakantie in Barcelona. Hij hangt een beetje rond in de stad en op het strand. Tijdens het zwemmen ziet hij Javi, een Spaanse jongen die daar ook op vakantie is. Ze flirten wat, maar tot een ontmoeting komt het niet. Een dag later hangt Ocho uit zijn AirBnB appartement en ziet Javi lopen. Hij nodigt hem uit naar boven te komen en dan komen ze erachter dat ze elkaar al kennen, van een ontmoeting in Barcelona twintig jaar geleden. Wat is er toen eigenlijk gebeurd en heeft hun ontmoeting dit keer wel een bestemming?