Modern Roodkapje in Theater aan de Schie

SCHIEDAM - Het bekende sprookje van Roodkapje komt naar het theater! Deze voorstelling wordt gebracht met de inmiddels bekende twist van Langhout Theaterproducties. Een vrolijke voorstellingvoor iedereen 6 jaar is en ouder,met leuke liedjes en heerlijke humor!

Fake Vonk is met zijn camera op zoek in het bos. Hij wil een interview met de wolf, die zich in Nederland heeft gevestigd. Als hij de wolf heeft gevonden, blijkt deze aardig, en helemaal niet zo gevaarlijk als iedereen denkt. De wolf schijnt helemaal gek te zijn op breien! Maar hoe zit het dan met de zeven geitjes? En met de drie biggetjes? En wat te denken van het verhaal over Roodkapje? De wolf vertelt Fake het ware verhaal van Roodkapje. Hoe zij niet naar oma wilde. Dat zij daar veel te laat aankwam en oma veel te laat haar glutenvrije koekjes kreeg. En hoe oma haar een lesje wilde leren… En wat meneer De Jager van de thuiszorg er mee te maken had? Het blijkt een ander verhaal te zijn dan Roodkapje verteld heeft! Reserveer kaarten voor Roodkapje uitsluitend via het bespreekbureau van Theater aan de Schie. Toegang voor volwassenen is € 20,00 en voor kinderen € 18,00.