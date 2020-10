Belle en het Beest komt tot leven

SCHIEDAM - Een nieuw sprookje komt tot leven in Theater aan de Schie, namelijkBelle en het Beest, de musical!

Echte schoonheid zit diep vanbinnen; zo vertelt het bijzondere verhaal van Belle en het Beest, de musical!In één van de meest romantische volkssprookjes speelt Sita Vermeulen de rol van Belle: een slim, sprankelend meisje die verder leert kijken dan het woeste uiterlijk van het Beest. Natuurlijk komt ook in dit kleurrijke koninkrijk het altijd populaire, groene tovenaarsduo Titus & Fien tevoorschijn. Uiteraard zorgen zij weer voor een flinke dosis beestachtig goede humor voor jong én oud!

Met de betoverende liedjes, prachtige meerstemmigheid, schitterende kostuums en hi-hilarische scènes is Belle en het Beest de mooiste, meeste magische voorstelling voor de hele familie!Belle en het Beest, de musical(4+) is zaterdag 12 december 2020 om 13.30 en 16.00 uur te zien in Theater aan de Schie. De kaarten voor deze voorstelling kunnen uitsluitend telefonisch bij Theater aan de Schie besproken worden via telefoonnummer (010) 2 467 467.Toegang voor volwassenen kost € 25,00 en voor kinderen € 24,00.