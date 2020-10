Rupsje Nooitgenoeg in het theater

SCHIEDAM - De Kinderboekenweek is op dit moment in volle gang! Hét moment om te verdwalen in de verhalen uit de leukste en mooiste kinderboeken. In Theater aan de Schie komen vele kinderboeken en sprookjes tot leven op het toneel. Op zaterdag 24 oktober, om 13.30 en 16.00 uur, is het verhaal van Rupsje Nooitgenoeg live te zien op het Schiedamse toneel. De bestseller Rupsje Nooitgenoeg van Eric Carle vertelt het verhaal van een hongerige rups die zich overal doorheen eet tot hij er misselijk van wordt en hij uiteindelijk ontpopt tot een mooie vlinder. Kaarten voor Rupsje Nooitgenoeg (2+) zijn telefonisch met het theater te bespreken via (010) 2 467 467. Toegang voor volwassenen is € 17,00 en voor kinderen € 15,00.