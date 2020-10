Gevolgen nieuwe maatregelen voor theater

In de persconferentie van de rijksoverheid van maandag 28 september zijn nieuwe maatregelen afgekondigd in strijd tegen het coronavirus.

SCHIEDAM - Eén van de nieuwe maatregelen is dat onder andere theaters niet meer dan dertig bezoekers mogen ontvangen, tenzij een theater kan aantonen dat het van cultureel belang is. Sindsdien heeft Rob Roos, directeur van Theater aan de Schie, geen moment stilgezeten en zet zich actief in om in aanmerking te komen voor een ontheffing. Het Schiedams theater stelt alles in het werk om voorstellingen en evenementen door te laten gaan. Voor 30 gasten of voor maximaal 225 gasten. Iedereen is nog steeds van harte welkom. Theater aan de Schie verliest het welzijn van de medewerkers, artiesten en het publieknimmer uit het oog. Veiligheid en gezondheid staat altijd voorop. Van binnenkomst tot afscheid worden de 1,5 meter richtlijnen van het RIVM nauwlettend opgevolgd. In de zaal wordt rekening gehouden met anderhalve meter afstand. Het theater beschikt over een goed uitgerust ventilatiesysteem, waardoor er meer dan genoeg gefilterde schone lucht is voor alle bezoekers. Het theater doet ook een oproep. Help mee het virus te bestrijden. Tijdens het theaterbezoek wordt het publiek gevraagd een mondkapje te dragen, behalve wanneer zij in de theaterzaal zitten. Was regelmatig de handen en houd 1,5 meter afstand. Blijf gezond!