Dode en gewonden bij ongeval op oprit A20 nabij Schiedam

Op de toerit naar de A20 richting Rotterdam is in de nacht van zondag 4- op maandag 5 oktober een auto meermalen over de kop geslagen. Eén inzittende moest worden gereanimeerd, twee personen zijn gewond geraakt.

Schiedam - De auto kwam mogelijk van de A4 uit de richting van de Beneluxtunnel en is op de afrit uit de bocht gevlogen en op de toerit naar de A20 terecht gekomen. De auto is hierbij meermalen over de kop gevlogen. Ambulance, MMT, brandweer en politie zijn direct ter plaatse gegaan voor de eerste hulpverlening. Reanimatie mocht voor één persoon niet meer baten. Twee andere inzittenden zijn gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De af- en toerit zijn enige tijd afgesloten geweest voor alle verkeer. Tekst en foto: GinoPress.