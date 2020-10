Zodra je de afweging moet maken of je een auto gaat kopen of verkopen, dan wordt er altijd een rekensommetje gemaakt met de autokosten. Die blijven nu eenmaal het belangrijkste rationele argument. In dit artikel geven we je enkele tips om de kosten voor je auto zo laag mogelijk te houden.

Ga voor zo weinig mogelijk luxe

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de voordeligste auto €250 per maand kost en de duurste €1600. Het verschil tussen deze twee auto’s is enerzijds de leeftijd en anderzijds de hoeveelheid luxe. Uiteraard betaal je meer voor een auto die voorzien is van de laatste snufjes, maar het houdt niet op bij de aanschafprijs.

Ook het onderhoud en de verzekeringspremie zijn duurder wanneer je een duurdere auto rijdt. Vandaar deze tip om een auto te kiezen die zo basic mogelijk is. Hoe minder luxe, hoe voordeliger hij is in aanschaf en onderhoud. Dat is heel snel verdiend.

Rijd zuinig

Afgelopen jaar zijn de brandstofprijzen wederom behoorlijk gestegen. Diesel werd 11% duurder in een jaar tijd en benzine maar liefst 19%. Wat dat betreft kwamen elektrische auto’s er nog het beste vanaf, maar zij besparen per definitie al op hun brandstofkosten.

Wil je als rijder op fossiele brandstof minder kosten maken, dan zit er niets anders op dan zuiniger te gaan rijden. Dat is overigens niet alleen goed voor je portemonnee, maar ook voor het milieu. Door rustiger te rijden en minder snel op te trekken stoot je namelijk minder schadelijke stoffen uit dan wanneer je ‘sportief’ rijdt.

Wil je besparen op de verzekering?

Misschien is een inzittendenverzekering wel heel belangrijk voor je, omdat je vaak met een volle auto rijdt en je zeker wilt weten dat iedereen goed verzekerd is. Dan is het dus duidelijk dat je dit onderdeel van de autokosten niet moet schrappen. Op die manier zou je ook moeten kijken naar het type autoverzekering dat je afsluit: WA, WA-plus of Allrisk.

Als je WA-verzekerd bent, de minimale wettelijke verplichting, is de schade die je aan anderen en hun spullen veroorzaakt gedekt. Mocht je liever meer zekerheid, dekking en service willen, bijvoorbeeld omdat je auto nieuw is en nog relatief veel waard, kies dan voor WA-plus of Allrisk. In dat geval betaal je wel wat meer premie. Als je puur wilt besparen op de verzekering, kies dan alleen WA.