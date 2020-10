Stedelijk Museum Schiedam krijgt aanzienlijke kunstschenking

SCHIEDAM - Het Stedelijk Museum Schiedam krijgt een forse schenking van Stichting Beheer SNS REAAL. Het gaat om bijna zeshonderd werken van Nederlandse kunstenaars.

Samen vormen ze de NOG Collectie die 25 jaar geleden werd opgericht als bedrijfscollectie. De nadruk ligt op tekenkunst en daarmee is het een belangrijke tekeningencollectie in Nederland. Er zijn ook schilderijen, beelden en multimedia-installaties. Het museum heeft sinds een aantal jaren het beheer over de collectie en doet ook aankopen. De schenking van de kunstwerken gaat vergezeld van een financiële donatie voor het toekomstig beheer en het maken van een tentoonstelling.

‘Ik ben blij dat de collectie een vast thuis in het museum vindt’, zegt Ad Brits, directeur van Stichting Beheer SNS REAAL die de NOG Collectie overdraagt. ‘Op deze manier kan iedereen van de kunst genieten en blijft het erfgoed behouden voor toekomstige generaties.’ De schenking markeert het vertrek van museumdirecteur Deirdre Carasso. Ze is dankbaar voor de samenwerking van de afgelopen jaren. ‘De schenking is daarvan een genereus sluitstuk.’



Verschillende conservatoren hebben de collectie de afgelopen kwart eeuw met veel zorg opgebouwd. Ze zaten dicht op de tijd. Werk van kunstenaars als Charlotte Schleiffert, Femmy Otten, David Bade, Dan Zhu en Chaim van Luit kwam soms vers uit het atelier. Ook Marlene Dumas en Ger van Elk zijn vertegenwoordigd. ‘De verzameling is een mooie afspiegeling van de Nederlandse kunst van de afgelopen dertig jaar’, zegt Carasso. ‘Veel kunstenaars van wie de NOG Collectie werken aankocht, bouwden later een rijke carrière op.’

De NOG Collectie sluit goed aan bij de collectie van het museum; ze versterken elkaar. Vaak staat de mens centraal. Ook zijn er aankopen van abstract werk. Carasso: ‘Eerder dit jaar kochten we een tekening van Fatima Barznge voor de NOG Collectie. Dat is een prachtige aanvulling op het werk van Jan Schoonhoven in de museumcollectie.’ Een andere kruisbestuiving is de serie Circus Henny van Marcel van Eeden. Hij maakte de tekeningenreeks met Schiedam in de hoofdrol in opdracht van de NOG Collectie. Onder dezelfde titel was het werk in het museum te zien en verscheen een publicatie.

De NOG Collectie is een initiatief van Ton Boersma, in 1994 algemeen directeur van NOG Verzekeringen. Hij zag de kunst niet als belegging of aankleding van het hoofdkantoor, maar wilde ‘iets blijvends’ creëren. Daarmee greep hij terug op de leuze uit het jaar van oprichting (1863) van het Nederlands Onderwijs Genootschap: ‘iets doen omdat er anders niets gebeurt’. Vanaf het begin werd hedendaagse kunst aangekocht van gerenommeerde kunstenaars en onbekend talent.



Onder leiding van collectioneur Frits Becht kreeg de collectie vanaf 1994 vorm. Hij kocht aan ‘alsof hij voor zichzelf verzamelde’. Corrie van der Veen nam zijn plek in 2001 over met eenzelfde opdracht: ‘Verzamel zoals je dat voor jezelf zou doen’. In 2013 kwam de collectie onder het beheer van het Stedelijk Museum Schiedam en verzamelden de museumconservatoren voor de NOG Collectie.



Om de feestelijke schenking te vieren, hangt een recente aanwinst van de NOG Collectie in het museum: een veelkleurig wandtapijt van Koen Taselaar. Het is t/m 4 oktober 2020 te zien. Daarna start de gemeente Schiedam met de renovatie van het rijksmonument waarin het museum is gevestigd. Vanwege de renovatie zijn de openingstijden de laatste week verlengd. Zaterdag 3 oktober 2020 kun je tot 21.00 uur terecht in het museum. Zondag blijft het museum tot 18.00 uur open. De laatste week kun je al om 10.00 uur naar binnen. Vooraf een kaartje reserveren is vanwege corona verplicht.