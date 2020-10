Mondkapje verplicht in Stadskantoor

SCHIEDAM - Het is vanaf maandag 5 oktober voor bezoekers van 13 jaar en ouder verplicht een mondkapje te dragen in de voor publiek toegankelijke delen van het Stadskantoor. Het gaat om de centrale hal, het Klant Contact Centrum, het Gemeentearchief en de parkeergarage. Ook in de vestigingen van de wijkondersteuningsteams in de stad is het dragen van een mondkapje verplicht.

De medewerkers van het Klant Contact Centrum werken sinds dit voorjaar al achter een afscherming van plexiglas. Zij dragen daarom geen mondkapje. De gemeente organiseert de komende tijd geen wijkoverleggen en informatieavonden op locatie. Ambtenaren van de gemeente werken vanuit huis. Waar mogelijk gaan de wijkoverleggen en informatiebijeenkomsten wel online door. Ook andere afspraken vinden zoveel mogelijk online plaats.