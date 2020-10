Nieuw online platform voor en dóór ouderen

SCHIEDAM - Op 12 oktober vindt de officiële start plaats van www.fief.nl. Een website voor en dóór ouderen in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Daarop staan alle initiatieven, activiteiten en mogelijkheden om op eigen wijze ouder te worden overzichtelijk bij elkaar.



Fief is een initiatief van ROGplus, een organisatie die namens de gemeenten ondersteuning en hulpmiddelen biedt aan inwoners met een maatschappelijke hulpvraag. Maar de website is er voor álle ouderen in de regio. De redactie staat los van ROGplus en bestaat uit ouderen zelf. Ook experts komen aan het woord. Doel van de website is om te voorkomen dat kleine ongemakken grote problemen worden. Denk aan je vaak alleen voelen of flinke beperkingen ervaren. Ook ouderen die nog volop in het leven staan, vinden genoeg inspiratie op Fief.nl. Bijvoorbeeld over gezondheid, wonen en uitgaan. Op de agenda staat een overzicht van activiteiten die in de regio worden georganiseerd. Daarnaast is er een ideeënbus. Net als een prikbord waarop bezoekers zelf tips delen of een uitnodiging plaatsen om met elkaar in contact te komen.

Tanja Ooms, consulent bij ROGplus, kwam op het idee van Fief. “Het viel me op dat veel mensen niet weten hoeveel mogelijkheden er zijn om op eigen wijze ouder te worden. Je kunt namelijk heel veel zelf doen. Laatst kreeg ik een vraag voor dagbesteding van een mevrouw omdat ze zich alleen voelde sinds haar koffieclub was gestopt. Toen bleek er verderop in de wijk een andere koffieclub te zitten waar ze terecht kon. Daar was ze niet van op de hoogte. Ook hulpverleners missen één plek waar al deze informatie te vinden is. En dit is nu juist wat Fief biedt.” Wie zich op www.fief.nl inschrijft voor de nieuwsbrief, krijgt een keer in de week handige tips per mail.