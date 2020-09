Flashbacks komen weer bovendrijven

Wie naar de supermarkt gaat, loopt de kans geconfronteerd te worden met de harde realiteit van een tweede coronagolf.

Door Bart Bos

SCHIEDAM - Flashbacks naar eerder dit jaar komen weer snel bovendrijven wanneer je in de rij wachtenden voor de deur beland, afwachtend op de goedkeuring van de vriendelijke winkelmedewerker bij de ingang om een beschikbaar winkelwagentje te pakken en om te voorkomen dat men tegen een naar buiten toe komende klant aanloopt waardoor de anderhalve meter ineens enkele centimeters wordt. Zonder al te veel te mokken pakken mensen moeiteloos de oude “routine” weer geduldig op, begripvol voor de nodige maatregelen.

Logisch voor ieder weldenkend persoon, want waarom een medewerker de huid vol schelden voor een van hogerhand opgelegde regel, zij zijn ook slechts de boodschapper in het verhaal. Nog niet iedereen neemt het advies voor het dragen van een mondkapje te harte, maar het verschil met een aantal dagen terug is wel significant toen je sporadisch een mondkapje tegenkwam. Het wordt om onnodige discussies bij de deur te voorkomen ook niet verplicht door de supermarkt.