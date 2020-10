pompstation gym is geopend

SCHIEDAM - Op zaterdag 3 oktober heeft Pompstation Gym de deuren aan de Rotterdamsedijk 54c te Schiedam geopend.

Het voormalige pompstation, een Rijksmonument uit 1922, is door BOEi gerestaureerd en herbestemd voor een tweede leven als Pompstation Gym: een selecte club leden zal er personal training gaan volgen in onder meer krachttraining, fitness en shape. De restauratie en herbestemming van het pand is mede mogelijk gemaakt door Fonds Schiedam Vlaardingen, Gemeente Schiedam, Provincie Zuid-Holland en de BankGiro Loterij.