‘Raad moet haar verantwoordelijkheid nemen voor veilig thuis’

Sun van Dijk maakt zich al jaren zorgen over het functioneren van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR), de organisatie waar je terecht kan bij vermoedens of hulp tegen kindermishandeling en huiselijk geweld.

SCHIEDAM -“Al sinds 2015 worden de wachtlijsten langer”, zo stelt ze. “In mei 2019 hebben we een kritische discussie gevoerd over de wettelijke termijn van 5 dagen waarbinnen een melding van vermoeden van mishandeling beoordeeld moet worden. Dit omdat eind 2018 ruim 65% toen niet binnen de wettelijke 5 dagen werd beoordeeld. En let op, we hebben het over gezinnen waarbij er vermoedens zijn van geweld, verwaarlozing, verslavingsproblematiek en ga zo maar door.”



Tijdens de commissievergadering van 22 september deed Van Dijk wederom een vurige oproep aan wethouder Patricia van Aaken om VTRR om haar de urgentie van deze problemen wederom duidelijk te maken. En niet alleen haar: ook de Schiedamse Raad moet in actie komen. Want op dit moment heeft VTRR haar zaken niet op orde en is de ambitie van de organisatie m.b.t. afname van beoordeelde meldingen en wachttijden veel te laag. “VTRR doet het veel slechter dan andere Veilig Thuis regio’s”, aldus van Dijk.



Sun van Dijk: “Ik wist tijdens de commissievergadering echt niet meer wat ik moest doen om de omvang van dit probleem duidelijk te maken bij de raad en de wethouders, zodat er wat gaat veranderen. Al jaren wordt er beterschap beloofd, maar er gebeurt precies niks en kinderen die leven met een tikkende tijdbom in huis, die kopen niets voor onze loze beloftes. De gemeenteraad van Schiedam moet hiervoor ook haar verantwoordelijkheid nemen en pro-actief aan de slag gaan.”



Daarom is van Dijk met een motie gekomen die de Schiedamse Raad oproept om uit te spreken dat de aanpak van huiselijk geweld een prioriteit is van de gemeenteraad Schiedam, de samenwerking te zoeken met de regio gemeenteraden om samen te gaan werken om de veiligheid van vrouwen en kinderen voorop te laten staan en een bijeenkomst te organiseren met de regio gemeenteraden.



Bij deze bijeenkomst zou het onlangs in Rotterdam gepresenteerde onderzoek van het Verwey-Jonker instituut “Complexe problemen vragen onorthodoxe oplossingen” als leidraad moeten worden genomen. De raden moeten met elkaar bespreken wat we als regio samen kunnen doen om slachtoffers van huiselijk geweld sneller hulp en bescherming te geven.



Deze bijeenkomst ziet van Dijk het liefst tussen 25 november en 10 december, de periode van Orange the World. Deze periode staat in het teken van awareness en oproep tot acties om geweld tegen vrouwen te stoppen. De motie is unaniem aanvaard.