Hoogstraatwandeling op zondag 4 oktober

SCHIEDAM Zondag 4 oktober organiseert de Historische Vereniging de Hoogstraatwandeling.

De Hoogstraat is genummerd van 1 (naast de Koermarkt) tot 200 (naast de Grote Markt). Veel Schiedammers herinneren zich de Hoogstraat nog als een levendige winkelstraat. Daar kocht je bonbons bij Verhulsdonk, ondergoed bij Au Bon Marché en vis en patat bij Fillekes. Natuurlijk halen we samen herinneringen op aan die periode. Maar er is meer te vertellen en meer te zien.

Vertrek is om 14.00 uur vanaf Hoogstraat 1 (voorheen Cafe Bellevue, De Kaplaars, Alfa schoenen, nu Tempel Optiek) . De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur, afhankelijk van het aantal deelnemers. Leden van de Historische Vereniging Schiedam betalen 2 euro voor deelname; voor niet-leden is dat 5 euro. Aaanmelding vooraf wordt op prijsgesteld, maar is niet verplicht. Graag per mail bij Nico de Vries: vrie2023@planet.nl.. Corona-richtlijnen RIVMAlle activiteiten van de Historische Vereniging Schiedam vinden uiteraard plaats volgens de richtlijnen van het RIVM. Zie hiervoor: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/adviezen-werk-vrije-tijd/generiek-kader-coronamaatregelen.