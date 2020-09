stand together in coronatijd

Ruim een half jaar geleden kwam er een plotseling einde aan de zangactiviteiten van het Schiedamse koor Stand Together. Het Covid-19-virus deed zijn intrede en zingen was van de ene op de andere dag uit den boze. Gelukkig had Stand Together op 9 november nog een jubileumconcert in het Wennekerpand gegeven. Na 16 maart werden alle optredens afgezegd. Allereerst het inloopconcert in de Grote of St.- Janskerk en niet te vergeten de deelname aan het korenfestival Rotjekoor, één week voordat het songfestival van start zou gaan.

SCHIEDAM - Naast zingen is het sociale contact een belangrijke functie van een koor. Samen repeteren, samen toeleven naar een concert of na afloop borrelen. Om nog enigszins in contact te blijven met elkaar werden er Zoombijeenkomsten georganiseerd met de koorleden. Een poging om te repeteren via Zoom was geen onverdeeld succes, maar koffiedrinken met elkaar was gezellig.

Er werden extra nieuwsbrieven gepubliceerd, koorleden schreven om beurt een stukje dat op de repetitieavond per mail verzonden werd, er werd online een middag georganiseerd. Toch misten ze het echte contact. Op woensdag 30 september pakte een aantal koorleden de draad weer op en onder leiding van Elizabeth Fadel (pianiste) werd op gepaste afstand en zonder pauze voorzichtig aan de slag gegaan. Laten we hopen dat er snel een vaccin zal zijn, zodat iedereen weer onbezorgd kan galmen.