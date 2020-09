Horeca eerder dicht, geen publiek bij sport, weer écht thuiswerken (en meer nieuwe maatregelen)

Rotterdam - We moeten komende weken met z’n allen keihard ons best doen de tweede coronagolf zoveel mogelijk in te dammen. En daar moeten offers voor gebracht worden. Dat is de gedachte achter de nieuwe maatregelen die maandagavond bekend zijn geworden.

De horeca in het hele land moet om 22.00 uur de deuren gaan sluiten, en mag vanaf 21.00 uur niemand meer binnenlaten. Bij sportevenementen is geen publiek meer welkom, niet bij profwedstrijden en niet bij amateurwedstrijden. Verder gaat het thuiswerken weer strikter gehandhaafd worden.

In de supermarkten wordt een winkelwagentje weer verplicht. Ook komen er speciale tijdstippen voor kwetsbaren om te kunnen winkelen. Bezoek thuis wordt maximaal 3 personen. In publieke ruimtes binnen is dat maximum 30 personen, naast personeel. In de buitenlucht zijn groepen van 40 mensen maximaal toegestaan.

Het aantal coronabesmettingen loopt al wekenlang snel op. Eerst vooral in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag, maar inmiddels overal in het land. Voor winkelen in grote steden wordt geadviseerd een mondkapje te dragen, winkeliers mogen mensen zonder kapje de toegang weigeren.

De maatregelen gaan vanaf morgen 18.00 uur gelden, drie weken lang, tot 20 oktober. Daarna wordt gekeken wat het effect is geweest. Dan zal ook de keuze vallen of we weer een tandje terug kunnen schakelen of dat juist de intelligente lockdown van eerder dit jaar weer in beeld komt.