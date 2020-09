Boek: van tienermoeder naar zakenvrouw

Als Tara, streng religieus opgevoed als Jehovah’s Getuige, op zestienjarige leeftijd op de wc zit met een positieve zwangerschapstest, slaat de paniek toe.

SCHIEDAM - Dit kan niet waar zijn! Kan een jonge tienermoeder zich ontworstelen aan een verstikkende religie, in haar eentje een kind opvoeden en uitvinden waar ze écht gelukkig van wordt? Een levensverhaal vol pieken en dalen, over moederliefde en zakeninstinct, over keihard op je bek gaan, verkeerde keuzes maken en het toch tot een succesvolle zakenvrouw schoppen. Vanaf 1 oktober - de dag waarop het boek gepresenteerd wordt in Schiedam - is het boek ´Hoe een Jehovah-meisje haar eigen paradijs creëerde’ van Tara Boxman (35) officieel verkrijgbaar in de boekhandel en online.

Tara Boxman groeide op als grijze muis in een strikt Jehovah’s Getuigen-gezin. Geen verjaardagen, geen kerst, weinig liefde. Op haar zestiende werd ze per ongeluk zwanger, ze liet het kindje komen. En nu, zeventien jaar later, is ze moeder én een succesvolle zakenvrouw. In 2020 is ze uitgeroepen tot finalist Rotterdamse Zakenvrouw van het jaar in de hoofdcategorie. De uitreiking zal in 2021 plaatsvinden. Dit is het verhaal van Tara Boxman. Een verhaal dat ze zelf eigenlijk ook nog steeds niet gelooft.