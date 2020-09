Coronaproof theater: Risjaar Modderfokker dinsdag in première

SCHIEDAM - Van uitstel komt duidelijk geen afstel bij de Theatergroep Knap. De voorstellingen voor Risjaar Modderfokker stonden reeds voor mei gepland, maar corona gooide roet in het eten. Nu staan de voorstellingen - geheel coronaproof - voor deze week op de planning.



Het verhaal van Shakespeare is gruwelijk en is geschreven onder de titel Richard de Derde. Theatergroep Knap speelt onder regie van Bernard Boode de vertaling van Tom Lanoye, “Risjaar Modderfokker”. Het verhaal in het kort: Risjaar zit niet in de lijn der troonsopvolging, en en hij is vastbesloten om de troon te nemen en iedereen in zijn weg te vernietigen om ervoor te zorgen dat hij zijn felbegeerde kroon krijgt. Arme familieleden...



Risjaar Modderfokker wordt gespeeld in de stijlvolle Sodafabriek in Schiedam. (een zijstraat van de Tuinlaan) Kaarten kosten slechts 15 euro inclusief drankje. Vanaf dinsdag 29 september, de premiere, wordt Risjaar Modderfokker 7x gespeeld tot en met zondag 4 oktober. Zaterdag en zondag is er ook een matineevoorstelling. Kaarten kunt u bestellen via de website: knapschiedam.nl/shop.