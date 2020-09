Speciale editie van fles

Na de succesvolle Schiedam Blue D-Bottle komt er nu een Special edition "Together we're United" designed by Jacques Tange. (Foto: Privé) (

SCHIEDAM - Na de succesvolle Schiedam Blue D-Bottle komt er nu een Special edition “Together we’re United” designed by Jacques Tange.

De missie van D-Bottle is het verminderen van het eenmalig gebruik van plastic waterflessen. In juni 2020 hebben wij de volgende stap gezet in onze missie door een uniek ‘Water Refill programma’ te introduceren in Schiedam om het eenmalig gebruik van plastic waterflesjes te verminderen. De exclusieve editie “Together we’re United” wordt éénmalig geproduceerd en er kan vanaf nu een pre-order worden geplaatst. Een mooi duurzaam (eindejaars) geschenk of collectors item met een bijzondere boodschap; ‘Samen is een verbondenheid, samen maken wij het verschil’.



Pre-order de “Together we’re United” speciale D-TAP by D-Bottle tot en met 18 oktober aanstaande via de website als u zeker wilt zijn van deze fles. Zie www.d-bottle.com. D-Bottle doneren 5% van de omzet aan Stichting Schiedam aan de Slag om kinderen die in armoede leven bij te staan daar waar ze het nodig hebben. De donatie wordt geoormerkt voor de aankomende kerstperiode. Dit om ook de december feestmaand van deze kinderen bijzonder te maken. Een unieke & warme samenwerking tussen diverse Schiedamse partijen.