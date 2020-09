Kids Powerrr Event gaat door met aanpassingen

SCHIEDAM - De organisatie van het Kids Powerrr Event laat het evenement voor kinderen van 4 tot 14 jaar doorgaan, maar wel met enkele aanpassingen. Zo kunnen meisjes en jongens zaterdag zich toch uit laten dagen.

Het Kids Powerrr Event begint al een aardige traditie te worden in Schiedam: de eerste zaterdag van oktober kunnen kinderen uit Schiedam en Vlaardingen gratis langs komen en kiezen uit de uitdagende activiteiten. Dit jaar is het oversteken van het water met behulp van een touwbrug weer van de partij, of het klimmen op een zo hoog mogelijke stapel kratten. Ook kunnen de kinderen hun eigen eten klaar maken boven een kampvuurtje of zelf een sleutelhanger knopen. Alles veilig, maar wel uitdagend en vaak een beetje spannend.

Met de verscherpte Coronaregels heeft de organisatie wel een aantal maatregelen moeten nemen. Het evenement is nog steeds gratis, maar er wordt gevraagd om met maximaal één ouder te komen. Ook zullen ouders worden gevraagd een grotere afstand te houden bij de meeste activiteiten. De belangrijkste wijziging is dat het maximale aantal deelnemers drastisch is verminderd, zodat de organisatie binnen de limiet van 50 deelnemers blijft.

Lisa van Stokken, een van de organisatoren: “wij vinden het heel belangrijk dat alle activiteiten veilig zijn. Dus niet alleen wordt er gezekerd bij het kratklimmen, maar ook qua Corona hebben we extra maatregelen genomen. Vooral het sterk terugbrengen van het maximale aantal deelnemers hakt er wel in”. Op het moment dat Lisa dit uitspreekt waren er nog maar vier plaatsen beschikbaar voor bezoekende kinderen. “Opgeven kan dus nog steeds, maar als het vol is kom je helaas op een wachtlijst. Mocht iemand anders afwezig zijn, ben je alsnog welkom”, aldus de organisatrice. Meer informatie en opgeven kan via www.scoutingtono.nl/kidspowerrrevent.