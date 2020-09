Maasboulevard dicht tussen 22.00 en 07.00 uur

SCHIEDAM - Het is sinds donderdag 24 september tussen 22.00 en 7.00 uur verboden te verblijven op de Maasboulevard.

Het was daar de afgelopen tijd in de late avond en nacht vaak erg druk. Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen heeft burgemeester Lamers besloten de Maasboulevard aan te wijzen als gebied, waar het op grond van de noodverordening verboden is zich te bevinden. Er gold al een inrijverbod tussen 22.00 en 7.00 uur. Overdag is de Maasboulevard wel gewoon toegankelijk. Ook het restaurant op de Maasboulevard is bereikbaar.

De maatregel geldt voor het deel van de Maasboulevard tussen het Hoofdplein en de Jachthavenlaan. Daar mag tussen 22.00 en 7.00 uur ook niet worden geparkeerd. De toegang tot de Maasboulevard wordt elke avond afgesloten met hekken. Woningen langs de Maasboulevard blijven gewoon bereikbaar en de Jachthavenlaan blijft open, zodat ook de daar gevestigde bedrijven en jachthavens bereikbaar zijn. Het blijft mogelijk om te parkeren op de Jachthavenlaan.



Naar verwachting zullen de maatregelen ook leiden tot een afname van de nachtelijke overlast die omwonenden geregeld ervaren. De gemeente treft deze maatregelen om de rust terug te brengen en overlast en overtredingen te voorkomen. Om ook voor de toekomst de overlast tegen te gaan werkt de gemeente aan een tijdelijke aanpassing van de inrichting van de Maasboulevard. Binnen twee jaar zal op de Maasboulevard een complete herinrichting starten. Omwonenden en bedrijven zullen daar nauw bij worden betrokken.