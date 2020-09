Branderszwemtocht zaterdagochtend stilgelegd

SCHIEDAM - De Branderszwemtocht, die zaterdagochtend van start ging in Schiedam, is na de eerste groep deelnemers stilgelegd.

De zwemtocht vond plaats onder bijzondere omstandigheden. Deelnemers en de organisatie moesten rekening houden met de anderhalvemeterregel en andere maatregelen in verband met het coronavirus. Bij de start van de eerste groep zwemmers bleek dat een groot deel zich niet aan de maatregelen hield. Daarbij bleek de organisatie niet in staat een en ander te corrigeren en in goede banen te leiden. In overleg met de GHOR en de politie heeft burgemeester Lamers besloten dat het met het oog op de gezondheid van deelnemers en andere aanwezigen onverantwoord is om onder deze omstandigheden het vervolg van de zwemtocht door te laten gaan.