World Collage Atlas in Schiedam

St. KunstWerkt krijgt de World Collage Atlas op bezoek.

SCHIEDAM - Schiedam vormt daarmee het tijdelijke centrum van de wereld. 18 kunstenaars werken te midden van de vele werken uit de Atlas aan hun eigen collages. Ze zoeken de verbinding met de wereld, met Schiedam, onze bezoekers en elkaar. De resultaten, geïnspireerd door de Atlas, elkaar en de kaart van Schiedam, worden in het laatste weekeinde gepresenteerd. De kunstenaars zijn aan het werk op 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 en 25 oktober. De opening is zondag 4 oktober om 15.30 uur. Er zijn collage workshops vanaf 14.00 uur. 11 oktober 3d in het rond collageren op een ‘wereldbol’ met Tessa Schlechtriem, duur 3 uur. 18 oktober collageren met eigen foto’s met Marita Beukers, duur 2 uur. Performance zaterdag 24 oktober om 14:00 uur door Astrid Meijer. Er is een finissage zondag 1 november met het kunstenaarsgesprek om 15.30 uur onder leiding van Cilia Batenburg. Aanmelden en meer info via de website www.stichtingkunstwerkt.nl.

In 2019 organiseerde KOLAJ Magazine voor de tweede keer #worldcollageday. Hét moment om de diversiteit en schoonheid van wereldwijde analoge collagekunst in kaart te brengen en te bundelen in een Wereld Collage Atlas.