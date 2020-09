Nationale Kraanwaterdag in Schiedam geopend

SCHIEDAM - Op woensdag 23 september deden in heel Nederland scholen en bso’s mee met Nationale Kraanwaterdag.

Deze dag stond in het teken van kraanwater als gezonde en duurzame dorstlesser. Nationale Kraanwaterdag werd ’s ochtends officieel geopend door minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen op Basisschool De Taaltuin in Schiedam. De drinkwaterbedrijven, die deze jaarlijks terugkerende dag organiseren, hebben Kantar opdracht gegeven te onderzoeken wat kinderen eigenlijk weten over kraanwater. Hieruit blijkt dat kinderen het belangrijk vinden dat we in Nederland slim omgaan met kraanwater (82%). Kinderen weten dat douchen een van de grootste verbruikers is van kraanwater in huis, maar toch blijkt het een uitdaging om kort te douchen.

Tijdens Nationale Kraanwaterdag staat ‘slim gebruik’ van kraanwater centraal. De kinderen in Nederland hebben daar zelf ook ideeën over. Wanneer kinderen een lijst met mogelijke oplossingen om slimmer om te gaan met kraanwater wordt voorgelegd, vindt meer dan vier op de tien kinderen het een heel goed idee om voor het doorspoelen van de wc geen kraanwater maar regenwater te gebruiken. Nog eens vier op de tien kinderen vinden het een heel goed idee om regenwater op te vangen. Daarnaast worden ‘op school les krijgen over hoe je slimmer omgaat met kraanwater’ en ‘ouders kunnen uitleggen hoe er thuis verstandiger met kraanwater om kan worden gegaan’ door de kinderen hele goede ideeën gevonden (36% en 31%). Leerkrachten staan achter dit idee, zo blijkt uit het grote aantal aanmeldingen om mee te doen aan de Nationale Kraanwaterdag, een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar.



Uit onderzoek blijkt dat kinderen over het algemeen goed op de hoogte zijn waar het kraanwater in Nederland vandaan komt en dat ze hier verstandig mee om moeten gaan. Ongeveer één derde gelooft dat er genoeg kraanwater is voor altijd, tegelijkertijd denkt meer dan de helft (55%) van de kinderen – ten onrechte - dat kraanwater op kan raken. Uit het onderzoek blijkt dat een groot deel van de kinderen de kraan uitzet tijdens het tandenpoetsen en de kleine spoelknop gebruikt bij het plassen. Kort douchen doen de meeste kinderen daarentegen niet altijd; slechts 36% doucht vaak zo kort mogelijk (bij volwassenen is dit 79%).



Nationale Kraanwaterdag 2020 werd op woensdagochtend 23 september rond half 9 feestelijk afgetrapt op Basisschool De Taaltuin in Schiedam. De leerlingen werden bij de start van de ochtend ontvangen door schooldirecteur Elsje Miedema en Evides-directeur Annette Ottolini. Daarna gaf minister Cora van Nieuwenhuizen het startsein voor Nationale Kraanwaterdag. In heel Nederland volgden op datzelfde moment meer dan 200.000 kinderen (ruim 7.000 klassen en bso-groepen) de kraanwaterles en gingen ze vervolgens aan de slag om een slim idee te bedenken om verspilling van kraanwater tegen te gaan. Groep 8 van De Taaltuin in Schiedam mocht als eerste hun idee presenteren aan de minister. Kinderen kunnen hun slimme waterbespaarideeën tot 5 oktober insturen. Deze worden tijdens de Week van Ons Water dit najaar overhandigd aan minister Cora van Nieuwenhuizen in Den Haag.

Voldoende water drinken draagt bij aan een gezonde levensstijl. Nergens ter wereld is de kwaliteit van het drinkwater zo hoog als in Nederland. Om kinderen hiervan bewust te maken en ze te vertellen waarom kraanwater drinken een gezonde en duurzame keuze is, organiseren de Nederlandse drinkwaterbedrijven Vitens, Brabant Water, PWN, Dunea, Oasen, Waterbedrijf Groningen, WML, Evides Waterbedrijf, Waternet en WMD gezamenlijk Nationale Kraanwaterdag. Deze dag wordt ondersteund door vele partners.