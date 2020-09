Bibliotheek organiseert een debat over corona

SCHIEDAM - De meeste Schiedammers weten het al: de Bibliotheek Schiedam is er voor meer dan alleen boeken. Een lezing, een cursus, een ontmoeting; bij de bibliotheek kun je voor zeer uiteenlopende zaken binnenstappen.

Nu de corona-pandemie weer oplaait, willen we de Schiedammers de mogelijkheid geven hierover eens met anderen van gedachten te wisselen. Corona beheerst ons dagelijks leven en heeft veel impact op ons doen en laten. Een vraag die leeft bij veel mensen is ‘Hoe ga daarmee om?’. Daarom organiseert de Bibliotheek Schiedam een corona-debat, onder leiding van Bram van Reeuwijk.

De inwoners van Schiedam kunnen tijdens het debat delen hoe zij de coronacrisis ervaren. Waar liep je tegenaan, hoe kun je hulp regelen, op welke manier kan je je gedachten verzetten? Vanuit verschillende hoeken zullen we de corona-pandemie belichten. Bezoekers kunnen leren van elkaars ervaringen en eventueel concrete steun of een luisterend oor vinden tijdens deze ingewikkelde periode.



Met de discussieavond wordt vooral geprobeerd ontmoeting tot stand te brengen. “Elkaar leren kennen, is leren van elkaar”, aldus Van Reeuwijk. “Het doel is om mensen uit hun eigen bubbel te halen en kennis te laten maken met andere meningen.” De beste oplossingen ontstaan door verder te bouwen op elkaars ideeën, zo is zijn overtuiging. “Met elkaar moeten we het doen”, zegt Van Reeuwijk, doelend op het bepalen van het pad van de maatschappij. Bram van Reeuwijk heeft een verzameling essays en podcasts op zijn naam staan en treedt daarnaast regelmatig op als gespreksleider.

Datum: woensdag 14 oktober 2020 Tijd: 20.00 uur - 21.30 uur, inloop vanaf 19.30 uurLocatie: de Korenbeurs, de Lange Haven 145 in SchiedamAanmelding via de website (=verplicht): https://www.debibliotheekschiedam.nl/actueel/agenda/2020/ZZPCafe.html

Deelname is gratis.

Bij alle ontmoetingen moeten wij rekening houden met jouw en onze gezondheid en dienen we de instructies van het RIVM en de regering te volgen. Dat verwachten we ook van jou wanneer je ons bezoekt. Om die reden kunnen we een beperkt aantal deelnemers (maximaal 25 personen) verwelkomen voor deze bijeenkomst.