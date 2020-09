Kerk wordt niet doorgezaagd

De Heilig Hartkerk in de Gorzen is per 13 september jl. dicht.

Door Roger Pluijm

SCHIEDAM - De Pinkstergemeente huurt nog wel het gebouw. Op zondag 13 september sloot de RK ‘Gorzenkerk’ voor de eredienst. Sacramentalia werden de zondag daarna de Liduinabasiliek binnengedragen. ‘Katholiek gekerkt’ moet voortaan gaan worden aan de Singel. Het bericht onlangs in deze krant, dat de Gorzenkerk nog nieuwe gebrandschilderde ramen kreeg, deed veel stof opwaaien. Kosteres Margo Heinsbroek werd veelvuldig bestookt: Jullie gaan sluiten, en jullie laten nieuwe ramen plaatsen! Het zit nl. zo: Een niet nader te noemen fonds/stichting met liefde voor het gebrandschilderde glas is een aantal jaren terug begonnen de twee kapellen van de kerk in fases te verfraaien.

De Liduinakapel werd geheel voorzien van nieuwe gebrandschilderde ramen. Het vervolg werd de Mariakapel. Gaande dit proces kwamen de berichten dat de kerk op termijn moest gaan sluiten. Katholiek Schiedam-Zuid moest voortaan gaan ‘kerken’ op de Singel – in theorie – in de praktijk zullen mogelijk velen niet meer gaan. Glaskunst-kenner Frans Rosier: de Gorzenkerk is een bijzondere kerk, hij is nl. allereerst toegewijd aan het H. Hart van Jezus, maar ook aan Sint Liduina van Schiedam, én Maria.

Wat er met de kerk gaat gebeuren, er zal een mogelijkheid geschapen moeten worden de kapellen toegankelijk te houden. De regionale Pinkstergemeente mag er nl. wél ‘kerken’ maar de RK-gemeenschap wordt dat in vanaf nu in ‘eigen kerk’ verboden. Het is nog altijd zo: “Waar er twee in Mijn Naam zijn verenigd, ben Ik in hun midden”. Pinkstergemeente Victory Outreach huurde al langer de kerk, die ze sfeervol hebben heringericht als een ‘theaterlounge’ met spotlights, camera’s en bankstellen, een soort TV-programma-met-publiek setting. Hun streven is gekwetsten en verslaafden in de samenleving een hand te reiken. Het gros van de kerkbanken is verwijderd, een aantal is er nog, achter het ‘theatergordijn’. De ‘pinkstergemeente’ zou de kerk wel willen kopen, maar het bisdom Rotterdam schijnt er de hoofdprijs uit te willen slepen.

Ja, dan krijg je er huizen in, of een sporthal. Huidig gebruik toch alles beter dan een ‘doemscenario’ als locatie voor modeshows of diners – of het zouden kerstdiners voor de ‘armen’ moeten zijn. Wie is er nu de eigenaar van de kerk? In feite ‘clusterparochie’ De Goede Herder, maar het bisdom wil uiteindelijk een stem in het kapittel houden. Dit prachtige gemeentelijke monument uit 1927, geheel in de zgn. Amsterdamse stijl, is meer dan uniek, te meer daar alle originele inventaris nog aanwezig is. De Gorzen is altijd een wijk met onderlinge betrokkenheid geweest, het mag dan niet zo zijn dat de kerk wordt verkwanseld aan een projectontwikkelaar.

In Halfweg is bijvoorbeeld een soortgelijke kerk ‘doorgezaagd’, verkleind, gehalveerd! Daarentegen is de Petruskerk in Vught hét voorbeeld van hergebruik, met behoud van de pracht apostelramen. Beter is dus het gebouw voor diverse wijkfuncties te ontwikkelen, en de kapellen toegankelijk te houden. Nu dan een inzoom op de recente ramen van glaskunstenaar Henk van Kooy: De situatie rond de glaspanelen is niet echt gunstig qua lichtinval; op een laatste mooie herfstdag van september zijn de ramen daarom van hun plaats gehaald, om ze bij zonlicht te fotograferen, en ze via deze manier eenmalig goed te kunnen tonen. U ziet hier een collage met de 4 essenties uit de cyclus “De vier Smarten van Maria”. Kort beschreven: De vlucht naar Egypte; Jezus, Maria en Jozef in de Tempel; Maria onder het Kruis, en: Maria’s Zoon vaart ten Hemel.